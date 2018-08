%%%Pitchsieg: Saatchi & Saatchi wird Leadagentur von betWay%%%

Das international tätige Online-Wettbüro und Glücksspiel-Unternehmen betWay engagiert die Publicis-Tochter Saatchi & Saatchi London als neue Leadagentur. Hauptaufgabe ist es, eine großangelegte weltweite Kampagne zu entwickeln, die 2019 starten und betWay in neuen Märkten etablieren soll.







Geplant sind TV-, OoH-, Radio-, Print- und Digital-Maßnahmen, die in Deutschland, Großbritannien, Ireland, Belgien und Spanien ausgespielt werden. Das Budget beläuft sich auf 100 Millionen Euro.







Saatchi & Saatchi London setzte sich in einem vierstüfigen Pitch durch, der von der Marketingberatung AAR unterstützt wurde. Zuvor arbeitete betWay mit der Agentur Above + Beyond zusammen, von der sich das Unternehmen im März 2018 trennte. Im gleichen Monat vergab betWay seinen UK-Media-Etat an die Omnicom-Tochter OMD.