%%%LVMH gibt Nordamerika-Etat an Dentsu Aegis%%%

Die britisch-japanische Agentur-Holding Dentsu Aegis Network hat sich im Pitch um den nordamerikanischen Media-Etat des Luxus-Konzerns LVMH durchgesetzt. Dentsu Aegis übernimmt den Etat von der französischen Agentur-Holding Havas. Berichten zufolge war die MDC Partners-Tochter Assembly in der Final-Runde dabei.







Havas betreute über neun Jahre den Media-Etat für die LVMH-Marken in Nordamerika-Region. Der Review-Prozess startete Ende April 2018 und wurde von der britischen Consultancy ID Comms organisiert. Havas bleibt weiterhin in Europa für die LVMH-Media-Aufgaben im Amt. Havas übernahm diesen Etat 2009 von WPP-Tochter MediaCom. Dies ist der zweite Review-Prozess, den ID Comms für LVMH in den letzten 18 Monaten dúrchführt. Im Juli 2017 übernahm GroupM den Asia-Pazifik-Etat von Publicis-Tochter Zenith – auch hier unterstützte ID Comms den Pitch.







Laut Kantar Media investierte LVMH 2017 in den USA 386,1 Millionen US-Dollar ins Marketing. Das Portfolio des Luxus-Großkonzerns umfasst mehr als 70 Marken -darunter Dior, Fendi, Louis Vuitton, Bulgari, Chandon und Hennessy. Die Zukunft des Unternehmens gilt als ungewiss, da Bernand Arnault, CEO und Chairman von LVMH und derzeit auch reichster Mann in Frankreich, sein Luxus-Empire unter seinen fünf Kindern aufteilt.