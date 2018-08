%%%Handelsmarketing: Österreichisches Medien-Haus steigt bei der Offerista Group ein%%%

Die einst klaren Abgrenzungen zwischen Agenturen und Medien verschwimmen immer mehr und gehen heute weit über den Bereich Corporate Publishing hinaus. In Kürze wird die Offerista Group mit Stammsitz in Dresden, eine der führenden Agenturen im Bereich digitales Handelsmarketing einen neuen Gesellschafter bekommen: die Styria Media Group AG mit Sitz in Graz - Österreichs viertgrößtes Medien-Haus hat beim Bundeskartellamt in Bonn den Erwerb eines maßgeblichen Anteils angemeldet. Mehr Details zum Deal und der Offerista Group gibt es in der aktuellen new-business-Print-Ausgabe