%%%Ellesse launcht erste Marken-Kampagne%%%

Die italienische Sportbekleidungs-Marke Ellesse startete ihre erste Brand-Kampagne - nach rund 30-jähriger Abstinenz. Für den neuen Auftritt kleidete Ellesse eine Reihe von Influencern wie Rapper Ms Banks, Schauspielerin Jessica Barden und Afroswing-Künstler Kojo Funds in ihre neue Kollektion ein. Der ein oder andere wird sich daran erinnern, dass Boris Becker seinen ersten Wimbledon-Sieg in Ellesse-Sportbekleidung "erspielte".







Die Agentur hinter der neuen Kampagne mit dem Slogan "My Style Is Who I Am" heißt Pentland und ist die Inhouse-Agentur des britischen Mode-Imperiums Pentland Group, die hinter Marken wie Speedo, Canterbury of New Zealand, Mitre, KangaROOS, SeaVees, Endura, Boxfresh und Berghaus steht. Pentland Brand ist ein britisches Familien-Unternehmen mit einem Umsatz von rund drei Milliarden Dollar, das seine Marken in über 190 Ländern vertreibt.

Pentland ist zudem Mehrheits-Eigner der Mode-kette JD Sports Fashion Limited, die mit über 1.300 Geschäfts in zwölf Ländern präsent ist.