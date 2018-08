%%%US-Sports Marketing Agentur rEvolution expandiert gen Europa%%%

Die 2001 gegründete und weltweit tätige Integrated Sports Marketing-Agentur rEvolution mit Stammsitz in Chicago übernimmt die britische Sports Marketing Agentur Revolution mit Sitz in London und baut damit den Zugang zum europäischen Sports-Business aus. Revolution ermöglicht rEvolution einen Zugang zum britischen / europäischen Markt sowie zu Kunden in Bereichen Golf, Reitsport, Tennis, Rugby und Motorsport. Zu den Auftraggebern von rEvolution zählen unter anderem Polaris, Shell, Samsung und YouTube. Zu den Auftraggebern von Revolution gehören: Barclays, UBS, Unilever, BMW und American Airlines.







Die britische Agentur Revolution wurde 2003 von dem Sport-Marketing-Experten Merrick Haydon gegründet und bietet heute Services im Bereich PR, Event Management sowie Sponsorship-Consulting an.







Die beiden Agenturen werden nun ihre Büros und Ressourcen weltweit zusammenlegen und ein neues Office in London beziehen. Alle Mitarbeiter von Revolution werden von rEvolution übernommen.