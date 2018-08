%%%BBDO baut Präzenz in down-under aus%%%

Levo Digital unterstützt Kunden bei der digitalen Transformation sowie Automatisierung und E-Commerce-Plattformen. Laut Clemenger arbeiteten die beiden Agenturen bereits an veschiedenen Kunden-Projekten zusammen. Callum Hoogesteger und Craig Roberts gründeten die Levo Digital 2005 und werden weiterhin das Unternehmen führen. Levo wird weiterhin unter seinem eigenen Namen agieren. Zu den Levo-Kunden gehören unter anderem Unternehmen wie L'Oreal und Vodafone.