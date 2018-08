%%%Singapore Airlines sucht neue globale Agentur%%%

Die Fluggesellschaft Singapore Airlines startet einen Review-Prozess für ihren weltweiten Integrated Etat. Der Pitch, der von Consultant-Company R3 betreut wird, soll bis Ende Januar 2019 dauern. Deadline für die Pitch-Teilnahme ist der 5. September 2018. Um den 24. September 2018 werden die Agenturen, die in die nächste Runde kommen, informiert und Mitte Dezember 2018 sollen dann die finalen Pitch-Präsentationen stattfinden.







Derzeit ist Publicis Media für den Media-Account verantwortlich und TBWA\Singapore betreut den Kreativ-Etat.





Die lokalen Märkte sollen mit einem Hub-Modell bespielt werden. Agenturen, die am Pitch teilnehmen möchten, müssen mindestens ein Büro in den Regionen der sechs Singapore Airlines Regional Hubs haben – Südost-Asien, Nordasien, Südwest-Pazifik, Europa, West Afrika und die USA – sowie ein Office in Singapur. Zudem müssen die Agenturen die Kommunikations-Bereiche Integrated Startegy, Brand & Creative, Media, Content, Website- & App-Management sowie Production abdecken.







Der Pitch wird in verschiedene Phasen aufgeteilt. In der ersten Phase werden interessierte Agentur dazu aufgerufen, einen ein Pitch-Proposal einzureichen. Danach wird eine Shortlist erstellt. Agenturen auf der Shortlist werden zu einem sogenannten "Chemistry Meeting" mit dem Marketing-Team von Singapore Airlines eingeladen. Dieses findet am 15. und 16. Oktober 2018 statt. Im Anschluss wird wird eine neue Shortlist definiert. In der zweiten Phase werden die Agenturen, die eine positive Rückmeldung nach dem Treffen mit der Airline bekommen haben dazu aufgefordert, einen kompletten Pitch zu entwickeln. Am 13. Dezember 2018 findet die finale Pitch-Präsentation statt und um den 21. Janaur 2019 will Singapore Airlines die Entscheidung über ihre neuen Agentur-Partner verkünden.