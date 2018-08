%%%IFA Berlin und Agentur Glück starten Kampagne mit 1. FC Union Berlin%%%



Die beiden Profifußballspieler des 1. FC Union Berlin Akaki Gogia und Marcel Hartel fachsimpeln im TV-Spot zur IFA über Technik (Foto: Screenshot YouTube/IFA Berlin)

Pünktlich zum Start der Internationalen Funkausstellung Berlin (IFA), die vom 31. August bis 5. September 2018 stattfindet, bringt die Messe Berlin gemeinsam mit der ortsansässigen Agentur Glück eine Kampagne auf die Straße. Unter dem Motto 'Gehste zur IFA, weißte Bescheid.' kommen ein TV-Spot sowie Funk-, Out-of-Home- und Digital-Maßnahmen zum Einsatz.

In dem TV-Flight treten zwei Profifußballspieler des 1. FC Union Berlin, Akaki Gogia und Marcel Hartel, auf. Sie fachsimpeln in der Halbzeitpause über bessere Technik. Dazu sagt Dirk Koslowski, IFA-Chef: "Mit dem 1. FC Union haben wir einen tollen, authentischen Partner für die IFA 2018 an unserer Seite. Ich freue mich schon – neben zahlreichen IFA-Besuchern - auch die komplette Mannschaft am IFA-Samstag auf dem Messegelände begrüßen zu dürfen."



Der TV‐Spot läuft auf allen reichweitenstarken Sendern. Realisiert hat den Film die Berliner Filmproduktion Kanu Film unter der Regie von Eric van den Hoonaard. Die Idee stammt, wie die vergangenen Jahre von Glück Berlin.



Verantwortlich bei der IFA Berlin sind neben Koslowski auch Markus Woschnik (Werbung) und Dirk Schade (Events). Ansprechpartner auf Agenturseite sind Bastian Meneses von Arnim, Ulf Cerning (beide Geschäftsführung), Birgit Schuster (Creative Directorin), Lisa Freudenthaler (Art Directorin), Uta Bierbaum (Texterin) und Mario Friedmann (Beratung).