%%%Telefónica und Kolle Rebbe läuten die nächste Runde der o2-Freiheitsoffensive 2018 ein%%%



Im neuen o2-Flight unter dem Motto 'Freiheit ist, wenn dich nichts mehr aufhält.' durchbricht eine Protagonistin eine unsichtbare Wand (Foto: Telefónica)

Der Telekommunikationsanbieter Telefónica lanciert für seine Marke o2 eine weitere Kampagne im Rahmen der Freiheitsoffensive 2018: Unter dem Motto 'Freiheit ist, wenn dich nichts mehr aufhält.' gehen am 21. August 2018 Maßnahmen vom Stapel, die den neuen Unlimited-Tarif O2 my All in One bewerben. Mit diesem Produkt benötigen Kunden nur noch einen Tarif, um in jeder Lebenssituation unbegrenzt mit Highspeed surfen zu können – unterwegs mit LTE und zu Hause mit VDSL. Die Kampagne stellt daher "Grenzenlosigkeit" in den Mittelpunkt und lässt die Protagonisten dafür durch unsichtbare Wände springen. Die Gestaltung lag beim Stammbetreuer Kolle Rebbe aus Hamburg.

"Das Kundenversprechen 'Freiheit' steht im Mittelpunkt der o2-Markenpositionierung. o2 ist der Pionier der Freiheit und steht für die kompromisslose Selbstbestimmung seiner Kunden. Die neue aufmerksamkeitsstarke Kampagne zeigt die Grenzenlosigkeit des digitalen Lifestyles, die mit den neuen o2-Tarifen möglich ist", sagt Sabine Kloos, Director Brand & Marketing Communications bei Telefónica Deutschland.

Die Kampagne wird mit einem Fokus auf Bewegtbild in Online Video, TV und Kino ausgespielt. Neben klassischen Spots gibt es Sonderwerbeformen. Zum Beispiel einen maßgeschneiderten 'Werbetrenner-Move' von Tele 5 für o2, den Moderator und Satiriker Oliver Kalkofe produzierte und der vom 21. August bis 27. September 2018 in der Prime Time in reichweitenstarken und zielgruppenaffinen Umfeldern zum Einsatz kommt. Wie die Protagonisten des Haupt-Spots durchbricht auch Kalkofe eine unsichtbare Wand aus Glas. Anschließend startet nahtlos der TV-Spot des Mobilfunk-Riesen. Die Kampagne wird bis Ende Oktober 2018 zu sehen sein.



Neben der Lead-Agentur Kolle Rebbe, die sich zudem um Social Media-Maßnahmen kümmert, waren auch weitere Dienstleister bei der Umsetzung der Kampagne involviert: Ogilvy Frankfurt (CRM), Forward Darmstadt (Media), Smartin Köln (PoS), SinnerSchrader Hamburg (Online). Telefónica hat kürzlich einen turnusmäßigen Pitch um die deutschlandweite Betreuung der Marke o2 anberaumt. An dem Verfahren soll neben Stammbetreuer Kolle Rebbe auch Ogilvy teilnehmen.