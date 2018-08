%%%Etatgewinn: RaboDirect entscheidet sich für Epic%%%

Pitcherfolg für die junge Berliner Agentur Epic: Das Kreativteam um Jasper Keßler überzeugte den Finanzdienstleister RaboDirect mit seinem Konzept für eine Auffrischung der Marke löst damit den bisherigen Etat-Halter Lukas Lindemann Rosinski ab. Die Hamburger Agentur hatte RaboDirect in den letzten fünf Jahren betreut.

Erstes Projekt von Epic ist die Entwicklung einer 360-Grad-Kampagne, die im Oktober 2018 an den Start geht. RaboDirect Deutschland will seine genossenschaftliche Ausrichtung noch deutlicher hervorheben und in der Kommunikation die Themen 'Sinn' und 'Verantwortung' stärker herausarbeiten. Das in Frankfurt ansässige Unternehmen war 2012 mit dem Fokus auf Sparprodukte ins Privatkundengeschäft gestartet. RaboDirect ist Teil der niederländischen Rabobank Gruppe mit Sitz in Utrecht, die auf Finanzierungen im Bereich der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft spezialisiert ist.

"Sparer möchten wissen, was mit ihren Geldanlagen geschieht – sie interessieren sich dafür, ob ihr Geld sinnvoll investiert wird", erklärt Marc Schäfer, Chief Commercial Officer bei RaboDirect. "Aus diesem Grund werden wir unser Engagement und den damit verbundenen Mehrwert für unsere Kunden noch stärker in den Mittelpunkt unserer Kommunikation stellen."

Der gesellschaftliche Nutzen ist für die RaboBank kein Lippenbekenntnis: Unter dem Leitgedanken 'Banking for Food' fördert das Unternehmen weltweit Projekte, die eine zuverlässige Nahrungsmittelversorgung unterstützen. In Deutschland engagiert sich RaboDirect gemeinsam mit Vereinen und Initiativen gegen die Verschwendung von Lebensmitteln. Diese Werte will Epic nun in der neuen Kampagne erlebbar machen. "Wir freuen uns über das Vertrauen und auf die Herausforderung, die Kommunikation von RaboDirect zusammen mit den Agenturpartnern auf das nächste Level zu bringen", so Jasper Keßler, Agenturleiter von Epic. Den Media-Etat betreut seit Oktober vergangenen Jahres die Omnicom-Tochter PHD Media in Frankfurt/M.

Mit RaboDirect können die Berliner in diesem Jahr noch einen weiteren namhaften Neuzugang auf der Kundenliste verbuchen. Im Frühjahr 2018 realisierte Epic bereits eine interne Kampagne für die Deutsche Bahn. Daneben betreut das Team kanalübergreifend Kunden wie Sternburg, Sidestep, Rossmann und Happybrush. Epic ist Teil der Agentur W&S Epic aus Burgwedel bei Hannover. Das Familienunternehmen gehört zu den fünfzig größten inhabergeführten Agenturen Deutschlands. Geschäftsführer sind Maximilian Winkler und Andreas Winkler.