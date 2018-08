%%%Offerista Group übernimmt Plattform der Styria Media AG%%%

Die Handelsmarketing-Agentur Offrista Group mit Hauptsitz in Dresden erweitert ihr Portfolio durch die Übernahme der österreichischen Plattform wogibtswas und bekommt im Gegenzug einen neune Gesellschafter - nämlich den bisherigen Plattform-Eigner, die Styria Media AG mit Stammsitz in Graz. Über den Einstieg der Styria bei Offerista wissen new-business-Leser bereits Bescheid. Nun sind die weiteren Einzelheiten zum Deal offiziell bekannt gegeben worden.

wogibtswas.at ist mit einer gestützten Marken-Nekanntheit von 65 Prozent und rund einer Million Unique Usern Marktführer in Österreich. Offerista setzt in Deutschland zusätzlich auf ein Partner-Netzwerk und erreicht damit nach eigenem Bekunden mindestens jeden zweiten Verbraucher. Dieses Prinzip soll nun auch in Österreich implementiert werden. Die Plattform wogibtswas.at bleibt als eigenständige Brand und Gesellschaft mit Sitz in ein bestehen. Oliver Olschewski, der Geschäftsführer in Österreich bleibt, erklärt: "Ich freue mich unseren Kunden noch mehr Reichweite für ihre Handelskommunikation anzubieten."

Offerista-Geschäftsführer Benjamin Thym stellt fest: "Das Potenzial im digitalen Handelsmarketing ist groß, aber noch nicht alle Händler haben das für sich erkannt. Da ist es sinnvoll, als zwei so ähnliche Anbieter die Kräfte zu bündeln und den Markt gemeinsam aufzurollen. Offerista hat das Ziel, Einzelhändler an jeden digitalen Touchpoint mit ihrer Zielgruppe zu bringen. Das können wir mit wogibtswas.at nun auch in Österreich umsetzen."

Für die Offerista Group soll der Gang nach Österreich der nächste Schritt zur Umsetzung einer langfristig angelegten Internationalisierung sein. Bereits 2017 startete Offerista gemeinsam mit der Schweizer Post das Start-up Profital, den ersten Anbieter für digitale Prospekte in der Schweiz.

Michael Berger, Head of Styria Marketplaces: "Für die Styria Media Group ist dieser Deal nach dem erfolgreichen Marktaufbau von wogibtswas.at in Österreich der logische nächste Schritt, um nun auch im internationalen Kontext langfristig erfolgreich zu sein. Ich freue mich sehr, dass wir Teil der Nummer 1 in der DACH Region sind."