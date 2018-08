%%%Demodern realisiert für die Deutsche Börse 3D-Shooting für Eintracht-Fans%%%

Die Digitalagentur Demodern präsentiert ein erstes Projekt für ihren neuen Kunden Deutsche Börse Group: Für den Eintracht Frankfurt-Sponsor entwickelten die Experience-Spezialisten eine 3D-Installation, die zwei Top-Spieler des Vereins virtuell zum Leben erweckt. Dafür wurden Timothy Chandler und Nicolai Müller per 3D-Scanner "digitalisiert" und animiert. Damit die Bewegungen möglichst real wirken, werden sie via Motion Tracking und in Echtzeit von einem Schauspieler jeweils auf die beiden Spieler übertragen. Fans können sich mit den virtuellen Stars fotografieren und ihre Schnappschüsse anschließend per QR-Code digital teilen oder analog ausdrucken. Die Installation wurde beim Eintracht-Familientag auf dem Stadiongelände des Vereins erstmals von der Deutsche Börse Group und Demodern präsentiert. Innerhalb weniger Stunden entstanden mehr als 500 Fans Fotos. Ein Casevideo ist hier zu sehen.

Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert die Arbeit 'Eye to Eye' die Demodern zusammen mit Kolle Rebbe für die Tierschutzorganisation Peta entwickelte.

Demodern betreut an den Standorten Köln, Hamburg und Frankfurt mit 77 fest angestellten Mitarbeitern Kunden wie Nike, Ikea, Daimler, Gatorade, Mazda oder Montblanc.