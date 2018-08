%%%Wynken Blynken & Nod steigt für Start-up Superkorb in die App-Entwicklung ein %%%



Die iOS-App Superkorb vergleicht verschiedene FMCG E-Angebote miteinander (Foto: Wynken, Blynken & Nod)

Die Hamburger Agentur Wynken Blynken & Nod (ehemals Supermoon) hat mit dem Start-up Superkorb einen neuen Kunden an Land gezogen: Für den intelligenten Einkaufsbegleiter in Form einer iOS-App realisierten die Hanseaten ein Bedienkonzept. Die Brand Experience Agentur zerotwonine ist indes verantwortlich für Branding & Content Production. Zudem ist der Frankfurter Dienstleister (seit Januar 2018 zur Hirschen Group zugehörig) als Investor mit Services & Cash in sechsstelliger Höhe beteiligt.

Mit Superkorb können Nutzer ihren Online-Wocheneinkauf bei Rewe, Edeka, dm, Amazon und Co. in punkto Preis, Lieferzeit und weiterer Kriterien vergleichen. Die App verfolgt einen 'One-Stop-Shop'-Ansatz und soll den nutzenden Haushalten bis zu 800 Euro im Jahr bei den Wocheneinkäufen sparen. Und so funktioniert es: In der App kann durch Freitextsuche oder aus Sortimentskategorien ein Einkaufskorb zusammengestellt werden. Auf einen Blick ist dann ersichtlich, wie sich der Warenkorb bei verschiedenen Händlern vergleicht. Beispielsweise in Bezug auf den gesamten Warenkorbpreis (inkl. Liefergebühren), so dass dem Shopper Einzelproduktvergleiche oder Mengenumrechnungen erspart bleiben. Anschließend kann der optimale Warenkorb ausgesucht und beim Händler der Wahl bestellt werden.

"Noch ist die Bereitschaft, FMCG-Einkäufe online zu erledigen in Deutschland überschaubar. Aber das Marktpotential ist riesig und die Akzeptanz wächst. Ist ja auch logisch: Es ist bequemer und man spart Zeit", erklärt Felix Schmitt CEO und Co-Founder von Superkorb.

Das Konzept und das UX-Design für das digitale Produkt wurde im letzten Jahr von Wynken Blynken & Nod entwickelt. Eine Pionieraufgabe, da sich nach Angaben der Agentur weltweit noch kein Meta-Modell für FMCG E-Commerce etablieren konnte. Die App befindet sich aktuell in der offenen Beta-Phase und wird kontinuierlich durch Superkorb weiterentwickelt. Superkorb ist zunächst für das iPhone erhältlich und wird später für Android-Geräte erweitert.

"Superkorb ist nicht nur für Techies. Deshalb haben wir von Anfang an darauf geachtet, dass man die Komplexität der App bei der Bedienung nicht spürt. Das Einkaufen mit Superkorb soll nicht nur Sinn sondern auch Spaß machen. Alles soll einfach sein und gut aussehen", so Matthias Erb, Chief Creative Lunatic und Gründer von Wynken Blynken & Nod. Erb gründete Wynken Blynken & Nod gemeinsam mit Chief Creative Lunatic Text Jens Theil 2015 unter dem Label Supermoon. Erb und Theil sind neben Client Service Director Arne Salz für Superkorb zuständig. Ansprechpartner auf Kundenseite ist neben Schmitt auch Co-Founder und CTO Philip Laskowski.