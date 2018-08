%%%Team Neusta expandiert mit neuem Standort nach Hannover%%%

Die Nummer 1 im Ranking der umsatzstärksten Digitalagenturen, Team Neusta mit Hauptsitz in Bremen, steuert weiter auf Wachstumstumskurs: In Hannover hat die Unternehmensgruppe das Team der insolventen Core4 GmbH & Co. KG übernommen. Die 15 Mitarbeiter der IT-Agentur bilden die Startmannschaft der neuen Dependance in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Die Leitung des Büros übernimmt Jan-Peter Schlicht, der zuvor Director Digital Experience bei Core4 war.



"Da wir bereits langjährige Kunden - wie beispielsweise den TUI-Konzern - im Raum Hannover haben, fiel uns die Entscheidung für die Stadt leicht", erklärt Heinz Kierchhoff, Geschäftsführer der Bremer Unternehmensgruppe. Geplant ist, das Team durch Neueinstellungen auf 30 Mitarbeiter zu erweitern.

Neben TUI betreut Team Neusta in Hannover u.a. auch die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen, die Hannoversche Stadtentwässerung sowie Kunden aus dem Automotive-Bereich und der Versicherungswirtschaft.

Der neue Standort sei ein weiterer "Meilenstein" der Wachstumsstrategie, heißt es aus der Agentur. Aktuell platziert sich Team Neusta mit einem Honorarumsatz von 104 Mio. Euro an erster Stelle des BVDW-Rankings. Die Geschäfte führen Dr. Heinz Kierchhoff, Carsten Meyer-Heder und Dirk Schwampe.