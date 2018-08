%%%Rocket & Wink läutet mit der Ratsherrn-Brauerei eine neue Pils-Ära ein%%%



Für die Kreation der neuen Etiketten engagierte Ratsherrn die Hamburger Agentur Rocket & Wink (Fotos: Ratsherrn)

Einst galt Deutschland als die Spitze der Braukunst – im angesagten Craft Beer-Segment kamen Innovationen zuletzt aber eher aus Skandinavien, den USA und Kanada. Nun geht die Ratsherrn Brauerei in die Offensive und launcht 'The New Era Pilsener': In vier Sorten wollen die Hamburger Braumeister den Klassiker Pils neu interpretieren und im hiesigen Markt wie auch in Skandinavien, UK, den USA und China für Furore sorgen. Dafür haben die ortsansässigen Kreativen von Rocket & Wink Etiketten kreiert, die selbst in der an bunten Hinguckern nicht armen Craft Beer-Ecke auffallen dürften.

