%%%Warum Emotionen zum messbaren Erfolgsfaktor werden%%%



Zeigen in ihrem Buch, wie man Wertewandel in die Praxis übersetzt: Markus von der Lühe und Stefanie Kuhnhen (Foto: Uli Schneider)

In einer digitalen Welt müssen Unternehmen Strategien entwickeln, um konstruktiv mit der hohen Veränderungsgeschwindigkeit umzugehen. Wie das gelingen kann, haben Stefanie Kuhnhen, Geschäftsführerin Strategie in der Hamburger Agentur Grabarz & Partner, und Markus von der Lühe, Gründer der Digitalisierungskonferenz 'The Year of the X' in einem gemeinsamen Buchprojekt analysiert. Hauptthese ist, dass der Erfolg von Unternehmen – in der Industrie wie auch in der Agenturbranche – im digitalen Zeitalter nicht mehr allein an Umsatz und Ertrag bemessen wird, sondern an der Fähigkeit von Unternehmen, schnell adäquate Entscheidungen in hochkomplexen Umfeldern zu treffen. Dafür braucht es leistungsfähigere Teams als bisher – und diese wiederum brauchen Umfelder, in denen die Mitarbeiter "angstfrei" arbeiten können und sich nicht scheuen, auch mal riskante Entscheidungen zu fällen.

Warum neben die klassischen KPIs künftig sogenannte KEIs - kurz für: Key Emotional Indikatoren - treten werden, erklärt Kuhnhen in der aktuellen Ausgabe von new business. Hier ein Auszug:

new business: Auf der Award-Bühne in Cannes hat das Thema CSR – oder, wie man jetzt sagt: Purpose – in diesem Jahr eine zentrale Rolle gespielt. Marken brauchen Haltung – und haben das ja offensichtlich auch erkannt. In Ihrem Buch fordern Sie die Entwicklung von sogenannten KEIs, Key Emotional Indikatoren, die Faktoren wie Integrität, Wertorientierung, Sinnhaftigkeit und Emotionen stärker berücksichtigen. Zielt das in eine ähnliche Richtung?

Stefanie Kuhnhen: Ja und Nein. Ja, weil es bei den KEIs wie auch beim Purpose darum geht, weiche Faktoren und vermeintlich Unsichtbares wichtig zu nehmen. Vielleicht sogar, diese über alles zu stellen, mess- und sichtbar zu machen. Nein, weil die KEIs, die ich entwickelt habe, viel taktischer zu verstehen sind. Sie messen konkret die aktuelle Befindlichkeit von Teams. Viele Studien haben erwiesen, dass sich dadurch ungeahnte Produktivitäts-, Lern-, Innovations- und Loyalitätskräfte entfalten. Das Unternehmen richtet sich so nicht mehr einseitig an dem Output, der Arbeit, aus, sondern auch am Input und seinen Mitarbeitern, die die Werte schaffen.

nb: Klassische KPIs zeichnen sich dadurch aus, dass sie operationalisierbar bzw. messbar sind. Wie sieht das bei den KEIs aus?

Kuhnhen: KEIs sind genauso operationalisierbar und messbar. Sie basieren aber auf einer anderen Datenbasis als klassische KPIs, die objektive, faktische, ergebnisorientierte Faktoren sind und streng genommen eine Rückwärtsbetrachtung darstellen. Bei den KEIs gucken wir uns dagegen subjektive, emotionale und prozessorientierte Faktoren der Gegenwart an. Sie stellen somit eine wirkliche Ergänzung dar. Es geht nicht um eine punktuelle Betrachtung, sondern um den Aufbau eines permanenten Feedback-Loops. So kann kontinuierlich an Faktoren wie dem Teamgefühl, der gemeinsamen Arbeitsweise und damit der Unternehmenskultur gearbeitet werden. Denn das ist der Schlüssel zur Effektivität von Teams.

nb: Was bedeutet die Entwicklung speziell für die Kommunikation von Unternehmen oder Marken?

Kuhnhen: Die Unternehmenskultur ist bisher ein ungenutzter Hebel. Mit nur wenig mehr Teameffektivität kann jeder den Wettbewerb ausstechen und Mitarbeiter nahezu unabkaufbar loyalisieren. Es geht darum, zu lernen, dass wir uns in den Unternehmen viel mehr um den Input kümmern müssen und nicht mehr nur den Output im Blick haben dürfen. Wir müssen uns trauen, mit unseren Mitarbeitern zu reden, das Unsichtbare sichtbar zu machen, die weichen, subjektiven Faktoren zu erfassen und zu entwickeln. Das betrifft erst einmal die Kommunikation intern, dann erst extern. Denn nur das, was ich intern lebe, kann ich nach extern glaubhaft transportieren und damit die Herzen der Mitarbeiter und Menschen nachhaltig begeistern und für mich gewinnen. Zappos, das amerikanische Vorbild von Zalando, ist hier ein großartiges Beispiel: 'Delivering Happiness' ist die Unternehmenshaltung und dieses Glück steht konsequent jedem Mitarbeiter zu. Zappos ist konsequenterweise eines der ersten Unternehmen, das Holokratie eingeführt hat: Mitarbeiter entscheiden eigenständig und verantwortungsbewusst auf allen Ebenen mit. Denn auch das soll zu mehr persönlichem Glück führen.

nb: Was brauchen Agenturen, um Unternehmen bei einer digitalen Transformation à la Kuhnhen/von der Lühe zu beraten?

Kuhnhen: In unserem Buch rufen wir im Kontext digitale Transformation zunächst einmal dazu auf, dass es nicht nur reicht, sich systemisch zu digitalisieren. Sondern, dass man als Unternehmen auch eine offenere Denkweise entwickeln muss. Denn das Digitale wird Fakten und Emotionen, Mensch und Technologie, Ökologie und Ökonomie, Arbeit und Leben, etc. viel enger miteinander verflechten. Da können wir nicht weiter nur nach dem Höher-Schneller-Weiter-Prinzip entscheiden und alles an harten KPIs ausrichten. Um zu solch einer Denkweise zu kommen, können Agenturen nicht beraten. Es geht vielmehr darum, innerhalb des Unternehmens achtsam zu sein, Klartext zu sprechen und das bisher Vernachlässigte auf den Tisch zu bringen. Das Management muss lernen, über den Tellerrand – also die reine Geschäftsbeziehung – zu schauen und weitere Werte im täglichen Tun zu priorisieren. Nur wenn multioptionaler gedacht, gehandelt und entschieden wird, kann ein Unternehmen langfristig erfolgreich sein. Manager müssen wieder zu echten Unternehmern werden, die sich ein vielfältiges, nachhaltiges Werteset aufbauen und nach diesen Werten handeln.



'Das Ende der unvereinbaren Gegensätze' ist im Springer Verlag erschienen und kostet als Softcover + E-Book 19,99 Euro.