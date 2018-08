%%%Handballbundesliga und Verbände machen sich mit Nordpol+ für die WM im eigenen Land fit%%%



Motive mit Headlines wie 'Daheimvorteil' sollen für die Handball WM 2019 im eigenen Land Aufmerksam machen (Foto: Nordpol+)

'Es lebe der Sport' – so lautet der Claim der neuen Gattungskampagne zur 26. Handball-Weltmeisterschaft der Männer, die vom 10. bis 27. Januar 2019 in Deutschland und Dänemark stattfindet. Die neuen Motive inszenieren Attribute wie 'familiär', 'Non-Stop Action' und 'anfassbar'. Die Headlines lauten etwa 'Daheimvorteil', 'Weltstars zum Anfassen' oder 'Jedes Spiel ein Härtefest'. Die Kampagne soll die mediale Öffentlichkeit des Turniers nutzen, um einen nachhaltigen Effekt für den deutschen Handball zu erzielen. Die Gestaltung der Maßnahmen lag bei Nordpol+ aus Hamburg. Es lebe der Sport ist eine Non Profit-Initiative der DKB Handball-Bundesliga, des Deutschen Handballbundes (DHB) und der Handball Bundesliga Frauen (HBF).

Zu handballspezifischen Anlässen erscheinen neue Motive auf es-lebe-der-sport.de und den handballeigenen Social Media-Kanälen. Anschließend sind die Vereine aufgefordert, mitzumachen: Aus eigenen Bildern können sie sich von den Initiatoren ein Layout erstellen lassen. So entsteht ein eigenes Kampagnenmotiv, mit dem sich selbst die kleinsten Clubs auf Breitensportebene identifizieren können.

Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des DHB, sagt: "Eine Heim-WM mobilisiert die Massen und hat das große Potenzial, viele neue Menschen für den Handball zu begeistern. Daher wollen wir nicht nur auf der Platte und den Rängen in den Arenen, sondern auch digital mit der 'Es lebe der Sport-Kampagne' die Kernbotschaften unseres Sports an ein breites Publikum heraustragen: Authentizität, Dynamik und Fan-Nähe."

Damit die Kampagne einen nachhaltigen Effekt erzielt, denkt der deutsche Handball bereits an die Zeit nach dem WM-Turnier: Unter dem Motto 'Nach der WM ist vor der WM' konzentriert sich die Kampagne dann auf die Nachwuchsarbeit. Wenn die Aufmerksamkeit für Handball am größten ist, soll die Basis für zukünftige Erfolge auf dem Spielfeld und auf der Tribüne gelegt werden.

Sebastian Behrendt, Leiter Kreation bei Nordpol+, ergänzt: "Anders als andere populäre Sportarten ist Handball nahbar und anfassbar geblieben. Die Kampagne zielt mit jeder Headline, jedem Motiv und jeder Maßnahme auf diese Werte." Nordpol+ steht für jahrelange Sportkompetenz. Neben der mittlerweile fast 20-jährigen Partnerschaft mit dem FC St. Pauli, betreut das Team seit 2016 den Sportartikelhersteller Under Armour. Außerdem hat die Agentur Mehmet Scholl als Testimonial des Autoherstellers Dacia installiert. Für Vodafone entwickelten die Digital-Experten der Agentur die Augmented Reality-App 'Drop Kick' und für Spiegel Online deren eigene Fußball-App. Und mit dem 'Suprastadio' haben sich die Interpol+-Studios ein Stadion mit zukunftsweisendem Tribünensystem patentieren lassen.