%%%Hypervsn enagiert Clarity PR als weltweite Kommunikations-Agentur%%%

Die britische 3D Holographic-Display-System-Marke Hypervsn engagiert die Clarity PR mit Stammsitz in London als globale Kommunikations-Agentur. Die Aufgabe von Clarity PR ist es, Hypervsn einen größeren Bekanntheitsgard zu verschaffen - mit Hilfe der Instrumente Integrated Content-Programme, Events, Reviews sowie Activation.







Hypervsn ist mit über 120 Beschäftigten in mehr als 80 Ländern präsent. Zu den Kunden von Hypervsn zählen Marken wie Renault, Moët Hennessy, Coca-Cola, Adidas und M&M Mars. Derzeit arbeitet Hypervsn am Markt-Eintritt in Deutschland, Großbritannien, den USA, Frankreich, Japan und Südkorea, so Kevin Gordon, Chief Marketing Officer bei Hypervsn.





Clarity PR ist neben seinem Stammsitz in London auch mit Niederlassungen in Berlin und New York vertreten und betreut Marken wie ZipJet, TransferWise und capitfy. In Kürze wird es in San Francisco da vierte Büro geben. Dort hat Clarify die Agentur DRSmedia übernommen. Clarify PR wurde 2012 von Sami McCabe gegründet, der die Agentur-Gruppe heute als CEO leitet. Clarify hat sich auf die Betreuung von Tech-Companies spezialisiert und zählt vor allem Start-ups zu seinen Kunden.