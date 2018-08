%%%Freunde des Hauses präsentiert Erstling für Warsteiner %%%



Bierwahrheiten mit einem Augenzwinkern: Freunde des Hauses gestaltete für Neukunde Warsteiner eine frische Kampagne (Foto: Freunde des Hauses)

Nachdem Anfang August 2018 bekannt wurde, dass die Hirschen Group sich das Mandat als neuer Stammbetreuer von Warsteiner gesichert hat, ist nun auch klar, welche Agentur-Marke sich künftig um die Bier-Brand der Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG kümmern wird: Freunde des Hauses aus Hamburg präsentiert ab dem 27. August 2018 die erste Arbeit für den Neukunden. Unter dem Motto 'Nichts ist erfrischender als die Wahrheit' startet die Kampagne für die Kernmarke Warsteiner Premium Pilsener im TV und soll sich im typischen schwarz-goldenen Design von der üblichen Bier-Kommunikation abgrenzen.

Herzstück der Kampagne sind Momente, die mit einem Augenzwinkern Bierwahrheiten in Szene setzen. In den bis Mitte November 2018 zu sehenden 12- und 15-sekündigen Spots steht einzig das Bier im Mittelpunkt – begleitet von Sätzen wie 'Eine große Wahrheit eiskalt ausgetrunken' oder 'Zum Glück gibt’s nicht nur eine Wahrheit'. Die TV-Spots (Regie: Martin Schmid, Produktion: Jo!Schmid) werden von verschiedenen Maßnahmen in den digitalen Kanälen sowie bundesweit auf digitalen Werbeflächen in ausgewählten Städten flankiert. Ein weiterer Baustein ist das Markenerlebnis im Handel. Hierfür Warsteiner den neuen goldenen Kasten eingeführt, der bis Ende des Jahres deutschlandweit im Handel verfügbar sein wird. Das Design soll den Premiumcharakter der Biermarke unterstreichen und wird mit 'Man trägt wieder Pils' ebenfalls in einem Motiv beworben.

"Wir fokussieren uns auf das Wesentliche – den Genussmoment. Auf digitalen Werbeflächen wird dieser im typischen Warsteiner Design und in einer Portion Humor zu sehen sein. Warsteiner ist etwas Besonderes. Das transportiert die Kampagne über die Werte Echtheit und Authentizität. Auf diese Weise möchten wir langfristig eine starke Position im Markt einnehmen", erklärt Marcus Wendel, Brand Director der Warsteiner Brauerei.

Zur strategischen und kreativen Schärfung des Markenprofils setzen Warsteiner und Freunde des Haues auf die Verbindung der beiden Werte: Erfrischung und Wahrheit. Unter der Leitidee 'Nichts ist erfrischender als die Wahrheit' wird dies mit dem Markenclaim 'Das einzig Wahre. Warsteiner' verkettet und legt den Grundstein für die Kommunikation, die im nächsten Jahr weiter ausgerollt wird. Der neue Kampagnenauftritt richtet sich dabei an eine junge Zielgruppe sowie die Stammverwender.

"Warsteiner ist genau der Typ Kunde, der uns liegt – mit dem man wirklich etwas bewegen kann. Offenes Visier, spontane Reaktionen, ehrliche Meinungen, kein Verstecken, keine Angst – und eine ebensolche Kampagne", so Annika Thiedke, Gründerin und Geschäftsführerin bei Freunde des Haues, über die Zusammenarbeit.

"Wir wollen der Marke wieder ein deutliches Profil verleihen und Warsteiner zu einem der begehrtesten Biere Deutschlands machen. Mit Freunde des Hauses haben wir eine Agentur gefunden, die unsere Herausforderungen versteht und strategisch auf Augenhöhe mit uns arbeitet", ergänzt Alessandra Cama, Geschäftsführerin Marketing & Vertrieb der Warsteiner Brauerei.

"Gemeinsam mit Warsteiner diesen Prozess voranzutreiben, ist genau das, wofür wir hier mit Herzblut arbeiten. Je mehr wir uns dem Kern der Marke und des Unternehmens genähert haben, desto mehr Potenzial und Kapital haben wir gesehen. Es brauchte hier vor allem den Mut, die üblichen Klischees konsequent nicht zu bedienen", so Thore Jung, Gründer und Geschäftsführer Markenstrategie bei Freunde des Hauses.