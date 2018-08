%%%Constantin Medien steigt in den Sportagentur-Markt ein%%%

Die Constantin Medien AG übernimmt die Mehrheit an der 2013 gegründeten Sportberatungsagentur Match IQ mit Sitz Hamburg. Match IQ berät als offizieller und langfristiger Partner mehrere Bundesligavereine im Bereich Internationalisierung, Spieltags-Abwicklung, sowie bei der Entwicklung, Akquise und Umsetzung von Freundschaftsspielen, Turnieren, Trainingslagern und Auslandsreisen. Match IQ arbeitet bereits seit einigen Jahren mit der Constantin-Tochter Sport1 zusammen.

Die Geschäftsführung von Match IQ bilden ab sofort Daniel von Busse, Stephan Katzmann und der Match IQ-Gründer Nicholas MacGowan von Holstein, der bislang alleiniger Geschäftsführer war. Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH, und Stephan Katzmann, kaufmännischer Geschäftsführer der Sport1 GmbH, der Sport1 Media GmbH, der Magic Sports Media GmbH sowie der PLAZAMEDIA GmbH und der LEITMOTIF Creators GmbH, übernehmen die Aufgabe zusätzlich zu ihren bisherigen Tätigkeiten im Constantin Medien-Konzern.

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH: "Mit Match IQ begrüßen wir ein weiteres neues Mitglied in der Constantin Medien-Gruppe. Die innovative Sportberatungsagentur passt mit ihrer Event-Kompetenz hervorragend in unser Portfolio. Über unsere Tochtergesellschaften SPORT1, SPORT1 MEDIA, MAGIC SPORTS MEDIA sowie PLAZAMEDIA und LEiTMOTiF decken wir bereits die gesamte Wertschöpfungskette im Sportmedienbereich ab. Dank der Erweiterung unseres Leistungsspektrums können wir Partnern und Kunden künftig sämtliche Dienstleistungen im Sportbereich anbieten – und so neue Erlösfelder in der Kreation, Organisation, Medialisierung und Vermarktung von Events schaffen."