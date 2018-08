%%%Sicherheitsdienstleister FraSec und respektive1 starten Recruiting-Kampagne%%%

Fachkräfte werden überall gesucht, auch am Flughafen: Um neue Fachkräften zu gewinnen, hat der der u.a. am Flughafen Frankfurt tätige Sicherheitsdienstleister FraSec Fraport Security Services GmbH ein Recruiting-Konzept aufgesetzt. Erste Ergebnisse waren bereits am vergangenen Montag sichtbar. Das Konzept wurde von respektive1 GmbH entwickelt und umgesetzt. Die Frankfurter Agentur gewann das Mandat in einem Pitch.

Die Kommunikationsoffensive soll FraSec in der kurzfristigen Rekrutierung von neuem Personal sowie in der Mitarbeiterbindung und langfristigen Positionierung der Arbeitgebermarke unterstützen. Alle Maßnahmen laufen unter dem Dach 'Verantwortungsvolle Jobs? Mit Sicherheit.'. Damit will FraSec als Tochterunternehmen der Fraport AG sein eigenes Profil als Sicherheitsdienstleister schärfen und gleichzeitig in Einklang mit der Konzern-Arbeitgebermarke kommunizieren.

Das Maßnahmenpaket beinhaltet neben Awareness-Maßnahmen wie hessenweit ausgestrahlten Funkspots und Anzeigen auch performance-basierte Bausteine und wird durch eine Vor-Ort-Präsenz mit Informationsveranstaltungen und Promotions mit einem neu gestalteten Info-Truck unterstützt.

Die FraSec Fraport Security Services GmbH ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Fraport AG und mit rund 4.000 Beschäftigten eines der führenden Sicherheitsunternehmen an Flughäfen in Deutschland. Neben dem Hauptsitz am Flughafen Frankfurt am Main ist FraSec auch an den Flughäfen Stuttgart, Berlin und Köln/Bonn aktiv.

Die 2013 gegründete Agentur respektive1 GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main arbeitet mit ihrem 15-köpfigen Team u.a. für nationale und internationale Unternehmen wie die Fraport AG, Tourism Australia, die traffiQ lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main sowie die Stadtwerke Offenbach.