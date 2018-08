%%%Trachten-Traditionsmarke Meindl kooperiert zum Oktoberfest mit Jägermeister%%%



Meindl und Jägermeister legen eine limitierte Lederhosen-Kollektion zum Oktoberfest auf (Foto: Meindl)

Alpine Traditionskleidung trifft auf Wolfenbütteler Kräuterlikör: Das im bayrischen Kirchanschöring ansässige Bekleidungsunternehmen Meindl schneidert für Jägermeister pünktlich zum Oktoberfest klassische Lederhosen im coolen Jägermeister-Design. Im Rahmen der Kooperation sind ab sofort 56 limitierte Trachtenhosen erhältlich.

"Ein standesgemäßer Look und eiskalte Jägermeister-Shots gehören einfach zum Oktoberfest", sagt Claudia Krake, Brand Managerin bei Jägermeister. "Deshalb freuen wir uns riesig, dass wir markenaffinen Trachtenfans pünktlich zur Wiesn-Saison eine richtig coole Lederhose im unverwechselbaren Jägermeister-Design präsentieren können." Sowohl Meindl als auch Jägermeister bewahren sich ihre Traditionen. Sie setzen beide bei der Herstellung von Hosen oder Likör auf traditionelle Handwerkskunst, erfahrene Mitarbeiter und den Standort Deutschland. Auch das Credo deckt sich: 'Mache niemals Abstriche bei der Rohstoffqualität, bringe Deine Produkte stets zur Perfektion und tue das alles mit viel Leidenschaft.'

Jede der 56 Hosen berechtigt ihren Träger während der gesamten Wiesn zum Besuch im 'Festzelt zur Bratwurst' und in 'Bodo’s Cafézelt & Cocktailbar'. Das Beinkleid ist "Made in Germany" und aus Hirschleder gefertigt. Jedes Hosenpaar ist in Handarbeit entstanden und damit ein echtes Unikat. Ferner sind die Lederhosen mit Motiven aus der Jägermeister-Markenwelt bestickt. Als besonderes Gimmick kommt jede Hose mit einem Sonderfläschchen Jägermeister aus gebürstetem Edelstahl und einem Hirschhornflaschenöffner daher. Die Auflage von 56 Stück ist bewusst gewählt, weil sie der Anzahl der natürlichen Kräuter, Blüten und Früchte im Jägermeister-Kräuterlikör entspricht. Am 1. September 2018 startet der Verkauf der Meindl-Jägermeister-Lederhosen. Die handgefertigten Unikate kosten jeweils 1.556 Euro und sind ausschließlich im Meindl Authentic Luxury Store am Kosttor in München erhältlich.