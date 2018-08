%%%Avantgarde übernimmt 20 Prozent von ChatBot-Firma addBots%%%

Die Münchner Brand Experience-Agentur Avantgarde übernimmt eine 20-prozentige Beteiligung an der ortsansässigen ChatBot-Agentur addBots. Aus Sicht von Avantgarde sind maßgenschneiderte ChatBots der konsequente nächste Schritt der Digitalisierung und der Kommunikation.

Bereits seit 2016 arbeitet addBots an individualisierten Konzepten in der ChatBot-Entwicklung. "Die Interaktion in Messengern hebt Marken und Unternehmen auf eine emotionale Ebene der Kommunikation – ähnlich der von besten Freunden. Mit unseren ChatBots können wir Nutzer individuell erreichen. Wir freuen uns, mit Avantgarde einen starken Partner an Bord zu haben, mit dem wir neuartige und zukunftsweisende Projekte umsetzen werden", kommentiert Florian Bogner, Mit-Gründer und -Geschäftsführer von addBots.

"Trends sind für uns dann wirklich relevant, wenn wir daraus einen Case für unseren Kunden bauen können", erklärt Alexander Böttcher, Geschäftsführer von Avantgarde und Leiter des Avantgarde Digital Studio. "ChatBots bieten die Möglichkeit, 1:1 Kontakt zwischen Konsument und Marke aufzubauen und zu emotionalisieren. Deswegen freuen wir uns, Teil von addBots zu sein."

