%%%Ogilvy konzipiert neu Dachmarken-Kampagne für Philips %%%

Unter dem Motto 'Es gibt immer einen Weg, das Leben besser zu machen' startet ab dem 3. September 2018 eine neue übergreifende Dachmarken-Kampagne des niederländischen Anbieters von Gesundheitstechnologie und Haushaltsgeräten Royal Philips (kurz Philips) mit Stammsitz in Eindhoven und Deutschland-Zentrale in Hamburg. Das Konzept für die in Deutschland, Österreich und der Schweiz laufenden Maßnahmen lieferte Ogilvy London. Die Adaption liefert das Düsseldorf-Büro der WPP-Tochter. Der Media-Part liegt bei der Denstu Aegis-Tochter Carat in Hamburg.

Mit der Werbekampagne soll Philips als Unternehmen positioniert werden, das den Menschen in den Mittelpunkt seiner unternehmerischen Innovationskraft rückt. Bis Januar 2019 laufen durchgängig sechs verschiedene TV- und Online-Spots. Geplant sind außerdem Always-On-Aktionen in den sozialen Medien (Facebook, Instagram) sowie die Einbindung von Influencern und digitalen Ad-Formaten.

Mehr über die Ziele und Maßnahmen der Kampagne lesen Interessierte in der Print-Ausgabe 35 von 'new business'. Zur Bestellung eines Probe-Abos geht es hier.