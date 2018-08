%%%Dentsu Aegis baut Präzenz in Australien aus%%%

Die britisch-japanische Agentur-Holding Dentsu Aegis mit Hauptsitz n London übernimmt den australischen Salesforce Marketing Cloud-Spezialisten Amicus Digital. Amicus Digital wird an das Tochter-Network Merkle angegliedert. Merkle operiert global als Performance Marketing-Agentur - die neue australische Tochter agiert künftig unter dem Namen "Amicus Digital, a Merkle Company".







Die Amicus-Gründer Blair Cooke und Jessie Mitchell bleiben als Managing Director bzw. Commercial & Client Service Director an Bord. Cooke wird eng mit Simon Ryan, CEO von Dentsu Aegis Network Australien & Neuseeland, sowie Zhengda Shen, President von Merkle Asien-Pazifik, zusammenarbeiten. Die 2015 gegründete Agentur ist mit Büros in Sydney und Melbourne präsent. Amicus ist seit zwei Jahren offiziell ein Top-Ten-Partner von Salesforce in der Asien-Pazifik-Region.







Australien ist laut ANZ-CEO Shen einer der wichtigsten Märkte für die Expansion von Merkle. Das Performance-Marketing-Network is´t nun mit drei Töchtern down-under präsent: mit der australischen Data-Driven Marketing-Agentur Columbus sowei des US Digital-Shops DWA und der neuen Tochter Amicus.