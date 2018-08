%%%VSF&P wird wieder zu Vasataschröder%%%



(V.l.) Magnus Schröder, Heike Gudella, Marco Safavi-Hir, Mirko Vasata und Heiko Schmidt (Foto: Vasataschröder)

Back to the roots? Nein, back to the future: Die Hamburger Agentur VSF&P wechselt nicht nur die Räumlichkeiten, sondern auch den Namen und heißt ab sofort wieder Vasataschröder (kurz: VS), wie schon in den ersten acht Jahren nach ihrer Gründung im Jahr 2000. Grund für die Umfirmierung sei die größere Bekanntheit der alten Agenturmarke, gibt das Unternehmen an. Bei Management und Eigentümerverhältnissen bleibt aber alles beim alten: Die Führungscrew besteht aus Heike Gudella und Magnus Schröder (beide GF Beratung und Gesellschafter), Heiko Schmidt und Mirko Vasata (beide GF Kreation und Gesellschafter) sowie Marco Safavi-Hir, Geschäftsführer Digitales und Business Development. "Wir sind eine Agentur, in der die Inhaber täglich noch operative Verantwortung übernehmen", unterstreicht Heiko Schmidt.

Das rund 60-köpfige Team hat jetzt in der Hamburger Innenstadt neue Büroräume bezogen, die für eine agile, kollaborative Zusammenarbeit aller Fachdisziplinen besser geeignet sind als die der alten Dependance. VS konnte in diesem Jahr u.a. Etatgewinne bei Vorwerk Flooring und Cyberport überzeugen. Zu den langjährigen Auftraggebern zählen Peter Hahn, Haspa, Villeroy & Boch, Fielmann und Klarmobil.de.

2012 war Vasata Schröder Florenz (von 2009 bis 2015 war der Kreative Jürgen Florenz namensgebend mit an Bord) mit der Hamburger Agentur Flemming-Pfuhl zu VSF&P fusioniert.