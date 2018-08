%%%ifo Geschäftsklima-Index steigt im August 2018 deutlich%%%

In den deutschen Chef-Etagen hat sich die Stimmung wieder deutlich verbessert - der ifo Geschäftsklima-Index ist immerhin um 2,1 Punkte von 101,7 im Juli auf 1,3,8 Punkte im August 2018 gestiegen. Vor allem die Erwartungen sprangen gleich um drei Punkte nach oben auf 101,2 Punkte. Die Unternehmer waren mit ihrer aktuellen Geschäftslage erneut etwas zufriedener. Besonders gut sieht es demnach im Dienstleistungssektor aus. Hier fielen auch die Erwartungen deutlich optimistischer aus. Die stiegen so stark wie zuletzt im Juni 2009. Beim Handel sieht es hingegen nicht ganz so positiv aus. Hier spürt man die "Bedrohung" durch den Internet-Handel. Das Bauhaupt-Gewerbe setzt die "Rekord-Jagd" weiter fort. Vor drei / vier Jahren "krebsten" die Bau-Unternehmer gerade mal an der Null-Line, jetzt liegt das Geschäftsklima bei 30 Punkten. Hier macht sich die starke Nachfrage nach Immobilien intensiv bemerkbar.