follow red ist neues Mitglied im GWA

Die Agentur follow red mit Sitz in Stuttgart und Berlin wurde in den Gesamtverband Kommunikationsagenturen (GWA), Frankfurt am Main, aufgenommen. Die Content Marketing-, Event- und PR-Agentur wurde 1986 gegründet, Geschäftsführer sind Ulrich Roth, Petra Schnitzler und Dr. Andrea Vossen. Rund 100 Mitarbeiter betreuen Kunden wie Rittal, Mercedes-Benz, Porsche, Rivella und Telefónica Deutschland.

"Der GWA ist ein bedeutender Kommunikationsverband mit einer wichtigen Stimme in Deutschland und vor allem im politischen Berlin", sagt Ulrich Roth, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer von follow red, zum Beitritt seiner Agentur. "Alle bedeutenden Agenturen sind im GWA organisiert. Das heißt, es existiert ein reger Austausch unter den Mitgliedern, von dem alle unsere Mitarbeiter in Stuttgart und Berlin profitieren wollen."