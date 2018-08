%%%BBDO Berlin setzt den Schloss-Spezialisten Yale spektakulär in Szene%%%

Zur Langen Nacht der Museen öffnete das Berliner Stadtschloss, derzeit die zweitprominenteste Baustelle der Hauptstadt, am vergangenen Wochenende die Pforten und lockte Tausende Berliner und Berlin-Besucher an. BBDO Berlin nutzte die Gelegenheit für eine spektakuläre Guerilla-Aktion für den neuen Kunden Yale: Unter dem Motto "Neue Schlösser braucht das Land" wurden Claim und Unternehmenslogo auf die neobarocke Schlossfassade projiziert.

Die Aktion bildet den Auftakt zum Auftritt des Schloss- und Sicherheitssystem-Spezialisten auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin, die am 31. August startet. BBDO hatte den Etat im Frühjahr gewonnen und ist kreative Leadagentur der zur schwedischen Assa Abloy Gruppe gehörenden Marke. Ziel der Kommunikation ist es, Yale als innovativen Spezialisten für elektronische Schließlösungen im B2C-Bereich in der DACH-Region zu positionieren.