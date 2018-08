%%%Etatgewinn: Heartbrands verpasst Elbeo einen neuen Auftritt%%%



Mit dem Markenrelaunch soll Elbeo hochwertiger und jünger positioniert werden (Bild: Heartbrands)

Ein Markenklassiker bekommt einen neuen Auftritt: Elbeo, die älteste Strumpfhosenmarke der Welt, startet mit einem rundumüberholten Auftritt in die Herbstsaison. Den Auftrag für den Markenrelaunch konnte sich die Agentur Heartbrands sichern.

Die Hamburger verantworten neben dem Packaging-Design auch einen neuen Auftritt am Point of Sale. Mit dem neuen Markenauftritt will die Elbeo-Muttergesellschaft Hanes Germany, die zum US-Textilkonzern Hanesbrands gehört, zum einen jüngere Zielgruppen ansprechen, zum anderen einen Uplift im Fachhandel und in den Fachabteilungen großer Kaufhäuser erreichen. "Das neue Verpackungsdesign von Elbeo fokussiert sich auf das elegante, feminine Erscheinungsbild der Frau", beschreibt Jens Mack, Geschäftsführer und Inhaber von Heartbrands. "Mit unserem Konzept lassen wir die ursprünglichen Werte dieser Tranditionsmarke bestehen und verankern sie gleichzeitig in der Moderne des Hier und Jetzt."

Auf der Kundenliste der Agentur stehen neben Hanes auch Aldi, Ferring Arzneimittel, Kluth, die PSD Bank sowie zahlreiche Unilever-Marken.