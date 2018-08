%%%Beiersdorf und Boom lassen für 8x4 die Monster los%%%



Influencerin Bonnytrash bewirbt für Beiersdorf die neue 8x4 Monster Limited Edition (Foto: Beiersdorf)

m Rahmen einer neuen Digital-Kampagne für die Deo-Marke 8x4 startet der Konsumgüter-Konzern Beiersdorf, Hamburg, Maßnahmen mit der Influencerin Bonnytrash. Die Kreation lag bei der Digital-Agentur Boom in Hamburg. Außerdem waren bei der Umsetzung die Influencer-Agentur Intermate und die Media-Agentur Carat an Bord. Zu sehen sind die Instagram-, Facebook- und YouTube-Aktionen bis zum 2. September 2018.

Influencerin Bonnytrash stellte im Rahmen der Kampagne via Instagram-Challenges die neuen Produkte der 8x4 Monster Limited Edition vor und ließ ihre Follower direkten Einfluss auf die Kampagne und ihr Leben nehmen. Hauke Voß, Business Director Unit Pearl Brands der Beiersdorf AG, erklärt: "Fans wollen auf Instagram nicht nur zusehen, sie wollen mitmachen. Mit der Monster-Aktion beschreiten wir nach unserer Musical.ly-Challenge und den Snapchat-Festival-Lenses das nächste Level des Consumer-Engagements für die Marke 8x4. Da unsere Zielgruppe immer auf der Suche nach Neuem ist, sowohl in der Produktwelt als auch im Netz, liegt es für uns auf der Hand, immer wieder mutig Neuland im Digitalmarketing zu betreten."

Die Kampagne läuft in zwei Schritten ab: Zunächst stellte Bonnytrash auf ihrem Instagram-Kanal 24-Stunden-Challenges vor, für die ihre Fans voten konnten. Diese Challenges sind auf die neuen 8x4 Produkte abgestimmt. Jede Limited Edition steht für ein Monster und stellt einen von vier speziellen Charaktertypen dar, mit denen sich die jungen Konsumenten identifizieren können und die sich auch inhaltlich in den Challenges wiederfinden sollen. "Das Superhug-Monster ist jederzeit da, wenn man sich traurig fühlt und eine Umarmung braucht. Das Up-And-Away-Monster passt zu allen Reiseverrückten, die das Fernweh plagt und die Lust auf neue Abenteuer haben. Das Watch-it-all-Monster steht für chillige Couch-Abende und Bingewatching. Und das Crazy Dance-Monster symbolisiert die Haltung, man selbst zu sein, ganz egal, was die anderen denken", erläutert Hauke Voß. Im zweiten Schritt produziert die Influencerin nun aus den 24-Stunden-Challenges ein YouTube-Video, das auf ihrem Kanal und auch auf der 8x4-Website zu sehen sein wird. Zudem wird die Kampagne über digitale Werbemittel verlängert und beworben.