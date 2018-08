%%%Jung von Matt/Havel gewinnt Lead-Etat von Café Royal%%%



Die Jung von Matt/Havel-Geschäftsleitung freut sich über einen neuen Kunden (v.l.): Lukas Liske, Jonas Bailly und Daniel Schweinzer (Foto: JvM)

Die Schweizer Kaffeemarke Café Royal der Delica AG, Birsfelden, hat einen neuen Betreuer für seine Werbe-Maßnahmen. Ab Oktober 2018 kümmert sich Jung von Matt/Havel aus Berlin als neue internationale Lead-Agentur um die Markenentwicklung und -Kommunikation. Das Unternehmen will mit einer neuen Markenpositionierung den europäischen Markt erobern. Der internationale Rollout der neuen Kampagnen erfolgt zunächst in den Kernmärkten Frankreich, Schweiz, Deutschland, Benelux, Österreich und Spanien.

Marcel Berg, Global Lead Communication Strategy Café Royal, sagt: "Das Team von Lukas Liske, Daniel Schweinzer und Jonas Bailly konnte uns mit einer klaren Strategie sowie treffender Kreation überzeugen. Wir sind froh mit Jung von Matt/Havel einen Partner gefunden zu haben, der mit hohem kreativen Anspruch als agile Einheit, eingebettet in ein starkes Mutterhaus, agiert. Das erlaubt uns eine fließende Einbindung in bereits bestehende Partnerschaften, insbesondere unserem Digital Competence Center Berlin 'NETA'."

Jonas Bailly, Geschäftsleiter Jung von Matt/Havel fügt hinzu: "Wir finden, dass viele der klassischen Reflexe in der Werbebranche immer noch viel zu selten aufgebrochen werden – dazu gehört zum Beispiel, die alte Containerbefüllungs- Denke zu verlassen und Kreation und Media von Anfang an wirklich ganzheitlich zu denken." Bailly wechselte im Juni 2018 von Jung von Matt/Saga in Hamburg nach Berlin und komplettiert das neue Führungsteam um Lukas Liske und Daniel Schweinzer.

Café Royal ist eine Marke der Delica AG, eine der größten Röstereien der Schweiz. Die Delica AG steht seit über 60 Jahren für Schweizer Kaffeekompetenz und verfolgt das Ziel, perfekten Kaffee zu rösten. Im Jahr 2012 lancierte die Delica AG die Marke Café Royal – mit Nespresso-kompatiblen Kaffeekapseln als erstes Produkt. Die Marke Café Royal und ihr Angebot wird seitdem fortlaufend weiterentwickelt – von Bohnenkaffee bis hin zu Eiskaffee.