%%%Verkehrsanwälte und BrawandRieken spielen mit dem Thema 'Senioren im Straßenverkehr'%%%

'Senioren im Straßenverkehr'



'Senioren im Straßenverkehr' fahren sicherer mit autonom-fahrenden Autos - so die Inszenierung von BrawandRieken für die Verkehrsanwälte (Foto: BrawandRieken)

Die Hamburger Agentur BrawandRieken hat im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins e.V. (kurz Verkehrsanwälte) eine neue Kampagne realisiert. Im Zentrum steht das Thema 'Senioren im Straßenverkehr', das sich sowohl auf der Homepage www.verkehrsanwaelte.de als auch in einem Film wiederfindet.

In regelmäßigen Abständen wird die Homepage um neuen, verkehrsrechtsrelevanten Content ergänzt. PR-seitig wurde das Thema von Uhlig PR als Umfrage aufbereitet, während die Kreativen von BrawandRieken sich der Angelegenheit mit einem Augenzwinkern angenommen haben: In einem Video wird mit den Vorurteilen des Älterwerdens gespielt und am Ende eine Lösung geboten: autonomes Fahren.

Realisiert hat den Film das BrwawandRieken-eigenen Editing & Video-Studio. Die Produktionsleitung lag bei Regine Schrempf, als Line Producer war Florian Wraage an Bord, die Regie führte Torsten Rieken und die Kamera führte Martin Kobolt. Hauptdarsteller war Hermann Stölten. Als Sprecher fungierte Ingo Abel, Schnitt und Postproduction lagen bei Finn Rothenburger, Musikkomposition lieferte KruegerWilkens und die Mischung/Sound übernahm Tonhaus Hamburg.

Nach dem Motto 'Wir regeln das für Sie' setzen sich die Verkehrsanwälte bundesweit seit über 30 Jahren für ihre Mandanten ein. Die Verkehrsanwälte sind ein Zusammenschluss von rund 6.000 Anwältinnen und Anwälten aus ganz Deutschland zur Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV). Beim DAV zeichnen sich Dr. Daniela Mielchen sowie Bettina Bachmann für die Projekte verantwortlich. Bei BrawandRieken Communications betreuen den Kunden neben Inhaber Torsten Rieken, Oliver Betzel (Management Supervisor), Julia Siever (Senior Account Manager), Janin Malek (Account Executive), Ralph Langer (Digital Creative Director), Nicole Hansemann (Senior Copy Writer), Karolin Konstanzer (Art Director), Christoph Pempeit (Art Director Online) und Stefan Doerks (Creative Technologist, Nina Ziebell (Auszubildende Marketingkommunikation) und Finn Rothenburger (Video Operator).

Bereits seit der Gründung im Jahr 2010 begleitet BrawandRieken Communications die Verkehrsanwälte als Lead-Agentur. In Zusammenarbeit mit Uhlig PR werden seit über acht Jahren jedes Jahr die Themen des Verkehrsrechts für die Konsumenten inszeniert. So wurde 2017 im Zuge der Zusammenarbeit die Webseite der Verkehrsanwälte einem Relaunch unterzogen. Dabei galt auch hier, den Inhalt möglichst einfach und bedienfreundlich umzusetzen und in ein modernes Design zu bringen.