%%%Breville engagiert Canvas als weltweite Media-Agentur%%%

Breville, der australische Hersteller hochwertiger Haushaltsgeräte, engagiert Canvas Worldwide, ein unabhängiges Media & Marketing Service Agentur-Network aus den USA, als neuen globalen Agentur-Partner. Canvas war bereits für den US Media-Etat verantwortlich und wird künftig auch die Regionen Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik betreuen. Canvas wird für Media-Kommunikation, Planning und Activation auf allen Kanälen verantwortlich sein. "Chef-Betreuer" des weltweiten Etats wird Brian Diamond, Vice President, Group Director Retail Strategy bei Canvas.







Breville ist bekannt für seine Espresso-Maschinen, Toaster, Mixer u.a. Haushaltsgeräte. Laut der Consultancy R3 investiert Breville jährlich rund 34 Millionen Euro (40 Millionen US-Dollar) weltweit in Media.







Canvas Worldwide wurde vor drei Jahren als Joint Venture von der US Media-Agentur Horizon Media und der südkoreanischen Agentur-Gruppe Innocean gegründet. Innocean ist in Deutschland in Frankfurt und Berlin präsent.