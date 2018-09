%%%Xaxis startet Hub für chinesische Marken %%%

Die WPP-Tochter Xaxis startet einen Programmtic-Hub, um chinesische Marken im Bereich Digital-Display-Kampagnen außerhalb Chinas zu unterstützen.







Der Outbound Hub bietet den Kunden Audience-Strategie und -Planning, Multi-Market Kampagnen-Operations und Optimisierung sowie Reporting und Analysen. Unternehmen aus China können auf das globale Netzwerk von Xaxis zugreifen, um Programmatic-Kampagnen in anderen Märkten auszuspielen.







Der Schritt für diesen Hub kommt zu einer Zeit, in der chinesische Marken vermehrt ihre Produkte in Märkten außerhalb Chinas vermarkten wollen. Xaxis wird sein neues Hub-Angebot in 47 Ländern anbieten.