%%%Neugeschäft: Supermonaco bringt abracar.de ins TV%%%

Die zur Allianz Gruppe gehörende Gebrauchtwagen-Plattform Abracar.de geht in die Offensive: Unter dem Claim 'einfach, entspannt, autoverkauft' gehen zwei neuen TV-Spots on air, die den Rundum-Service des zweijährigen Start-ups promoten. Entwickelt von der Münchner Agentur Supermonaco: Die Kreativen unter Leitung von Beratungs-GF Jörg Adams und Peter Amann, GF Kreation, konnten sich Anfang August im Pitch durchsetzen. Aufgabe war es, ein neues TV-Konzept zu entwickeln, das neben Performancezielen auch die Positionierung der Marke unterstützt. "Genau hier hat uns Supermonaco mit dem ganzheitlichen, klaren und kreativem Ansatz überzeugt: einfach, entspannt, autoverkauft, bringt unseren Service als Claim auf den Punkt", sagt Rupert Mayer, Head of Product bei abracar, zur Agenturentscheidung.



Das Konzept setzt auf zwei Spots mit unterschiedlichen Schwerpunkten: Der erste promoted die konkreten Services der Plattform: Wie von Zauberhand verschwindet in einer Garage ein Auto - nicht durch magisches "Abakadabra", sondern mithilfe von abracar-Services wie z.B. der Erstellung von Gutachten, Fotos, Inseraten und Interessentenauswahl. Der zweite Spot inszeniert den emotionalen Markenmehrwert und zeigt den Kunden entspannt zu Hause auf dem Sofa schlafend, während ein Presenter alles rund um abracar erklärt, bzw. "erflüstert".

Beide Spots sind ab Ende August zunächst parallel im TV. Ein Trackingtool wertet die Performance aus; der erfolgreichere Spot wird dann weiter ausgestrahlt. "Für uns ist neben der Tatsache zwei Spots realisieren zu können, gerade der Blick auf den messbaren Erfolg spannend", so Jörg Adams, Geschäftsführer Beratung bei Supermonaco. Man habe das Start-up von Anfang an anders überzeugen wollen als klassische Kunden und daher ein Konzept entwickelt, bei dem nicht nur die Kreation sondern auch die Zusammenarbeit anders aufgesetzt war. "Wir wollten hier als Supermonaco das Projekt nicht in den üblichen Prozessflow pressen, sondern wie ein Start-Up disruptiv zum besten Ergebnis kommen“, so Adams. Dabei war die Hamburger Filmproduktion Digitalsinn von Anfang an mit im Boot und lieferte mit einem Inhouse Regiekonzept die idealen Rahmenbedingungen für die Realisation: An nur einem Drehtag entstanden unter Regie von Raphael Weber zwei Spots, gedreht an einer Location.

Abracar.de ist nicht das einzige aktuelle Neugeschäft - das zehnköpfige Münchner Team hat in diesem Jahr u.a. für den Edel-Tequila Negro Zafiro Webauftritt inklusive Launchkampagne kreiert und eine Servicekampagne für den Standheizungspezialisten Webasto entwickelt. Auf der Kundenliste der 2014 gegründeten Agentur stehen zudem Unternehmen wie Roche, Marktguru, Trumpf oder die Zeit Akademie.