Gerolsteiner und deepblue networks inszenieren Erfrischungsmomente



Gerolsteiner will sich mit neuen TV-Spots als sprudelnde, erfrischende und belebende Wasser-Marke darstellen (Foto: Gerolsteiner)

Der Hersteller und Vertreiber von Mineralwasserprodukten Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG lanciert eine neue TV-Kampagne, die die Produkte des Unternehmens aus Gerolsteiner als sprudelnd, erfrischend und belebend darstellen soll. Die insgesamt drei Clips sind auf allen relevanten TV-Sendern zu sehen. Verlängert wird die Werbe-Offensive durch Social Media-Maßnahmen. Die Kampagne wurde erneut in Zusammenarbeit mit deepblue networks aus Hamburg entwickelt und umgesetzt.

Sprudelt, erfrischt, belebt – so präsentiert sich das Gerolsteiner Mineralwasser in drei neuen TV-Spots. Ab dem 13. August zeigt sich der Mineralbrunnen aus der Vulkaneifel auf allen relevanten TV-Sendern in einer neuen, modernen Bildwelt. Kernelement der Spots ist die einzigartige Inszenierung des Erfrischungsmoments, der das Markenversprechen der besten Erfrischung intensiv spürbar werden lässt.

"Die neue Kampagne verleiht der Marke moderne Impulse und macht den Erfrischungsmoment intensiv erlebbar", erklärt Marcus Macioszek, Leiter Marketing des Gerolsteiner Brunnen. "Mit den neuen Bildern aktualisieren wir unsere Marke und kommunizieren die Einzigartigkeit des Gerolsteiner Mineralwassers." Bereits der erste Spot, der ab Mitte August 2018 ausgestrahlt wird, ist nah an der Realität dieses Sommers: An einem heißen Tag sitzt eine Gruppe Kollegen erschöpft in einem Meeting. Der Schluck aus dem Gerolsteiner Mineralwasser liefert die Erfrischung. Die Protagonistin taucht in die grüne Vulkaneifel ab und erlebt dort einen Frischekick. Inspiriert durch das Erlebnis, kommt sie auf die rettende Idee – hitzefrei! Die beiden weiteren, ähnlich konzipierten Clips 'Jogging' und 'Fußball' – alle von der Hamburger Agentur LippertWaterKotte produziert – schaltet Gerolsteiner ab Mitte September 2018. Die Regie führte Maurus vom Scheidt.

"Die einzigartige Mineralisierung von Gerolsteiner garantiert eine einzigartige Erfrischung. Das bringen wir jetzt mit frischen Stories und Bildern auf den Punkt", erläutert Oliver Drost, Chief Creative Officer, deepblue networks AG, das Konzept.

Durch die Social Media-Maßnahmen erwartet das Unternehmen insgesamt 1,4 Milliarden Kontakte. Die Clips sind neben dem klassischen TV auch auf reichweitenstarken digitalen Plattformen zu sehen. Auch der bekannte Aufklärungsspot wird weiter im TV zu sehen sein.