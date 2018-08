%%%fischerAppelt entwickelt Aktionslogo für das Deutschlandjahr USA 2018/2019%%%

Das Auswärtige Amt will gemeinsam mit dem Goethe-Institut und dem Bundesverband der Deutschen Industrie im Rahmen des Deutschlandjahres USA 2018/2019 mehr als 1.000 Veranstaltungen in allen US-Bundesstaaten durchführen. Damit das Aktionsjahr auch visuell sichtbar wird und als Marke auftritt, haben die Akteure die Agenturgruppe fischerAppelt mit Sitz in Hamburg engagiert, um Logo sowie Claim dafür zu entwickeln.

Das Ergebnis zeigt die Wortmarke "Wunderbar together" in den Farben beider Flaggen. "Ziel ist es, die einzigartige Bedeutung und besondere Kraft der transatlantischen Beziehungen zu stärken", heißt es von Seiten der Agentur. Hinter der Gestaltung steht ein Redaktions- und Designteam an den Agenturstandorten Hamburg und New York, das von Jan Kruse und Alexander C. Shaper geleitet wird.

Christoph Mücher, Projektleiter des Deutschlandjahres USA beim Goethe-Institut, sagt: "Die Idee von fischerAppelt hat uns von Anfang an überzeugt. 'Wunderbar together' setzt neue Impulse für ein engeres Verhältnis mit den USA. Der Claim ist eine Botschaft, die ankommt – von Itzehoe bis Idaho."

Andreas Fischer-Appelt, Gründer und Vorstand der fischerAppelt AG, fügt hinzu: "Wenn die historische Freundschaft zwischen zwei Nationen mit einem Tweet aus der Balance gebracht werden kann, ist verständigende Kommunikation gefragt. Uns war es besonders wichtig, einen neuen Dialog zwischen den Nationen anzuregen."