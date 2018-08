%%%Clara-Schumann-Musikschule und Proximity Worldwide setzen Wert von Musik in Szene%%%

Lieder ohne Emotionen, Rockbands ohne Klang – im Rahmen der Kampagne 'Deine Stimme macht Musik' zeigen die städtischen Clara-Schumann-Musikschule und die Agentur Proximity Worldwide wie eine Welt ohne Musik aussieht. Mit Plakaten, musiklosen Songs, Videos und Radio-Spots soll auf den Stellenabbau an der Düsseldorfer Musikschule aufmerksam gemacht werden, wo bis zu 3.000 Kinder auf einen Unterrichtsplatz warten.

Für die Kampagne nahm Proximity Songs ihre Musik: In Radio-Spots, Kinderliedern oder Opern-Arien bekamen die Hörer statt Gesang einen emotionslosen Liedvortrag zu hören. In Video-Spots von Düsseldorfer Musikern wie etwa der Newcomer-Band 'Haynrich', dem Singer-Songwriter 'Enkelson.' und der Fun-Punk-Folk-Funk-Band 'Hanf im Glück' wurden die Songs ohne Instrumente vortragen. Weitere Unterstützer der Aktion sind die Folk-Rock-Band 'The Porters', die Punkrock-Band 'Rogers' und der Bluesrock-Musiker 'Kris Pohlmann'. Die Plakat-Serie zeigt wie Headlines 'Es tanzt kein Bi-Ba Butzemann' oder 'Drei Chinesen ohne Kontrabass'.

"Indem wir den Songs ihre Seele rauben, zeigen wir, wie langweilig unser Leben ohne Musik wäre", erklärt Sue Nisbet, Managing Director von Proximity Worldwide. "An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei allen Bands bedanken, die uns unterstützen. Und dazu aufrufen, die Petition zu unterschreiben." Mit 'Deine Stimme macht Musik' und den musiklosen Songs, Videos und Radio-Spots will Proximity Worldwide den Förderverein der Clara-Schumann-Musikschule und deren Online-Petition unterstützen, die Unterschriften gegen den Stellenabbau an der Musikschule sammelt. Verantwortlich bei Proximity Worldwide sind Sonja Skopp, Sarah Kossak, Sebastian Steller (alle Kreation), Alex Dauh (Beratung) sowie Anuschka Wallé und Tobias Berbuer (beide Produktion).