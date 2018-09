%%%Amobee baut TV- und Video-Angebot weiter aus %%%

Der 2005 gegründete Marketing-Plattform-Anbieter Amobee mit Zentrale in Redwood City in Kalifornien/USA hat die Übernahme von Videology, einer Werbe-Software-Company mit Hauptsitz in New York, bestätigt. Erste Übernahme-Gespräche gab es bereits im Mai 2018, nachdem Videology Insolvenz beantragt hatte. Amobee hatte damals die Insolvenz-Versteigerung um Videology gewonnen. Ursprünglich sollte Auktionspreis 117,3 Millionen US-Dollar betragen, diese Summe wurde später auf 101,2 Millionen US-Dollar korrigiert.







Mit der Übernahme von Videology baut Amodee sein Angebot im Bereich Video und TV weiter aus. Im Februar 2017 übernahm Amobee für 310 Millionen Dollar den Programmatic Advertising-Spezialisten Turn und baute sein Tech-Angebot maßgeblich aus.







Amobee gehört seit 2012 zu Singapore Telecomunications, einem der größten asiatischen Konzerne auf dem Sektor der Telekommunikation. Amobee ist auch in London mit einem Office präsent. Die Wurzeln von Amobee liegen im Bereich Moblie Advertising, inzwischen bietet Amobee eine unabhängige End-to-End-Werbe- und Daten-Management-Plattform über alle Kanäle und Devices an.