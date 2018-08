%%%Luxus-Fashion-Label Cole Haan engagiert ASL als globalen Partner%%%

Der weltweit tätige Promotion- und Marketing Services-Anbieter ASL Global wird globaler Agentur-Partner für die Luxus-Fashion-Marke Cole Haan. Zusammen mit den regionalen Team in Hong Kong wird ASL die erste weltweite Promotion-Initiative für Cole Haan entwickeln.







ASL entwickelte bereits so genannten Premiums, basierend auf den beliebten Collectionen ZeroGrand und Stichlite. Teile der Collection wurden bei einem Presse-Event im Juli 2018 in New York vorgestelllt. Nun arbeitet das ASL-Team am Launch für 22 Länder in Asien-Pazifik, Europa, den Mitteleren Osten und Lateinamerika.







ASL ist 32 Büros in 29 Ländern weltweit präsent - ein ASL-Büro gibt es auch in Stuttgart. Der Promotion- und Marketing-Services-Anbieter arbeitete bereits mit Marken wie Heineken, Diageo, L'Oreal, Coca-Cola und Mars zusammen.