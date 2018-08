%%%Tribal Worldwide London launcht Lufthansa-Auftritt "European Love Affair" %%%

Die Lufthansa AG mit Stammsitz in Frankfurt engagiert Tribal Worldwide London für die neue Marketing-Kampagne "The European Love Affair".







Hinter der von Tribal Worldwide London kreiirten Kampagne steckt ein Gewinnspiel. Konsumenten der Airline können ein komplett bezahltes Date in einer europäischen Stadt gewinnen. Wer teilnehmen möchte, kann bis zu sechs Fotos mit sich selbst auf die Kampagnen-Website hochladen - zusammen mit dem besten Anmach-Spruch. Die Gewinner bekommen einen Lufthansa-Flug in eine europäische Stadt inklusive einem Aufenthalt in einem vier Sterne-Hotel für drei Nächten plus einem Date mit einem Single.