%%%Apple übernimmt Augmented Reality Display Start-Up%%%

Der Software-Gigant Apple investiert in Akonia Holographics, ein Augmented Reality (AR) Unternehmen, welches mehr als 200 Patente im Bereich Holograhic-Systems besitzt. Akonia Holographics sitzt in Colorado und wurde von mehreren Senior Holographic Scientists gegründet. Das AR Unternehmem ist spezialisiert in AR-Lenses.







Die Nachrichten-Agentur Reuters berichtete als erste über die Übernahme, die ein Indiz dafür ist, dass Apple tatsächlich ein tragbares AR-Gerät entwickeln will.