%%%KASTNER & PARTNERS heißt künftig nur noch KASTNER%%%

Am heutigen 1. September 2018 vollzieht die 1982 gegründete Agentur KASTNER & PARTNERS einen "Soft-Relaunch" - alle acht Büro ändern zeitgleich Namen mit allem Drum und Dran. Parallel verpasst sich die Agentur auch noch ein neues Corporate Design sowie einen neuen Web-Auftritt. KASTNER ist eine der international tätigen und zugleich inhabergeführten Agentur-Gruppen.

Die Agentur wurde 18 von Johannes Kastner, dem damaligen Kreativ-Geschäftsführer von Lintas:Frankfurt gegründet. In der Startphase war das Agentur-Network Leo Burnett mit einem Mini-Anteil an Bord. Nachdem das Team um den Agentur-Gründer die Betreuung des Energydrinks Red Bull übernommen hatte und als Lead-Agentur den Kunden global betraute, begann auch die internationale Präsenz der Agentur-Gruppe, die heute an acht Standorten aktiv ist: Frankfurt, London, Mailand, Madrid, Budapest, Salzburg, Zürich und Los Angeles.

KASTNER-CEO Thomas Grabner versteht den Soft-Relaunch als Ausdruck der einzigartigen DNA der KASTNER Networks: "Wir verlieren keine Partner. Oder ändern einfach den Namen, weil es mal an der Zeit war. Aber wir glauben, dass jede Marke eine eindeutige Orientierung braucht. Unsere DNA ist tief verwurzelt in der Persönlichkeit unseres Gründers, Johannes Kastner. Vom ersten Tag an leben wir sein Prinzip: Es geht uns immer darum, das Geschäft unserer Kunden zu beflügeln. Egal, was es dazu braucht, wir liefern es."

Dan Smith, Managing Partner von KASTNER London und der Kopf hinter dem neuen Design: "In unseren acht Offices in Europa und den USA geht es immer nur um eines: Unsere Kreativität, unser ausgeprägtes Unternehmertum und unsere Kultur, immer wieder zu hinterfragen. Diese Eigenschaften sind integraler Teil einer jeden Aufgabe bei KASTNER. Das neue Design unterstreicht diesen Ansatz und spiegelt dabei unsere Herkunft und Identität wider."