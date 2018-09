%%%Geometry reaktiviert die Argonauten%%%

Vor fünf Jahren fusionierte die Digitalagentur Argonauten mit G2 Germany und Ogilvy Action zur Geometry Group - jetzt feiert die Agenturmarke ein Comeback: Geometry-CEO Diego Miranda bringt in Hamburg unter der Führung von Ex-Jung-von-Matt-Manager Stefan Mohr ein 20-köpfiges Team an den Start und lässt die Argonauten als eigenständige GmbH wieder aufleben.

Mohr hatte zuletzt acht Jahre lang als Geschäftsführer bei JvM das Plattformgeschäft geleitet und Kunden wie 1&1, den DFB, Mercedes-Benz, Philip Morris, Saturn und Vodafone betreut. Nun will der 48-Jährige mit den Argonauten "Digital as a Service" bieten – von E-Commerce-Plattformen über Apps, Data Solutions, Augmented und Virtual Reality-Anwendungen bis hin zu sprachbasierten Anwendungen und strategischen Lösungen für die digitale Transformation.

Die Argonauten seien eine ideale Ergänzung zum Gesamtangebot der Geometry Group, findet CEO Miranda. "Argo", so der Kurzname der Agenturmarke, sei eine "Love Brand". "Sie war immer Teil unserer DNA, umso mehr freuen wir uns, sie wiederzuhaben", so Miranda. "Mit Stefan haben wir nun die perfekte Besetzung gefunden, um die Argonauten zurück an den Markt zu bringen."



Die neue Agentur wolle da ansetzen, wo digitale Werbung aufhört, erklärt Mohr. "Wir erweitern Brand Experience um digitale Customer Experience", sagt er. "Geometry versteht, welche Anforderungen der Markt heute an Kommunikation und Service entlang der Customer Journey stellt. Mit den Argonauten bieten wir entscheidende digitale Bestandteile für die gesamte Customer Experience.”



Die Geometry Group beschäftigt in Deutschland 280 Mitarbeiter in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und Köln.