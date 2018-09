%%%#wirsindmehr: TLGG ruft Branche zur Positionierung gegen Rechts auf%%%

Nach den Ausschreitungen und rechtsgerichteten Demonstrationen in Chemnitz in den vergangenen Tagen ist die politische und gesellschaftliche Lage in der drittgrößten Stadt Sachsens nicht mehr nur ein Thema in den Medien: Die Berliner Digital-Agentur Torben, Lucie und die gelbe Gefahr (TLGG) schließt sich der #wirsindmehr-Demonstration am 3. September 2018 in Chemnitz an ruft zudem die Branche auf, sich ebenfalls zu positionieren. Auch darüber hinaus will sich die Agentur verstärkt gesellschaftlich und politisch engagieren – und sieht die Branche in der Pflicht.

"Positioniert euch", fordert die Agentur in einem gemeinsamen Statement der Gründer Fränzi Kühne, Christoph Bornschein und Boontham Temaismithi. "Denn natürlich geht es um Grenzen. Um die des Anstands, die der Aufrichtigkeit, die der Würde." Die 180 Angestellten der Agentur, die die Reise und die Kommunikation auch gemeinsam planen und gestalten, bekommen für die Fahrt nach Chemnitz Sonderurlaub.

Kühne hofft, dass andere Agenturen, Kunden und Partner nachziehen: "Der stille Glaube, mit einer humanistischen Einstellung Teil einer unerschütterlichen Mehrheit zu sein, reicht nicht. Es ist Zeit, sich deutlich zu positionieren – in der Kommunikation, im Handeln, in der Präsenz. Denn eine klare Position ist der Einstieg in den Dialog, den unsere Gesellschaft verlernt hat."

Für das TLGG-Team ist das jedoch nur der Anfang, erklärt Simon Bölts, Projektmanager und einer der Initiatoren der Teilnahme: "Wir wollen neue Plattformen, Konzepte, Ansätze für den Dialog finden. Wir wollen einen gesellschaftlichen Diskurs jenseits der Tweet- und Kommentarreigen der Behauptungen, Statistikfragmente, sich selbst bestätigenden Quellen. Und dafür suchen wir Partner." Interessenten sind eingeladen, sich bei TLGG zu melden. Oder sie am heutigen Montag, d. 3. September 2019, in Chemnitz zu treffen.



TLGG betreut Kunden wie Astra, Zeiss, Deutsche Bahn und Montblanc. Geleitet wird die knapp 180-köpfige Agentur vom Geschäftsführer-Trio Christoph Bornschein, Fränzi Kühne und Boontham Temaismithi. Seit Anfang 2015 ist TLGG Teil des Omnicom-Netzwerks.