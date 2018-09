%%%Syzygy holt B2B-Neugeschäft bei Viega%%%

Das Frankfurter Office von Syzygy meldet einen Neuzugang auf der Kundenliste: Die WPP-Tochter konnte sich den digitalen Leadetat des Installationstechnik-Spezialisten Viega sichern. Das 1899 gegründete Familienunternehmen aus Attendorn in NRW hat unter anderem die Elbphilharmonie in Hamburg, die Allianz-Arena in München und das Pentagon in Arlington/Washington ausgestattet und beschäftigt an weltweit zehn Standorten über 4.000 Mitarbeiter. Das Mandat wurde ohne Pitch vergeben.

Syzygy übernimmt sowohl strategische Beratung als auch Umsetzungsverantwortung; das Aufgabenfeld umfasst Digital Brand Design und Customer Experience, Content Marketing, Kampagnen und Produktkommunikation.

Schwerpunkt ist der deutsche Markt; für die internationale Kommunikation wird die Agentur strategische Leitplanken und Konzepte entwickeln.

"Wir haben explizit nach einem Digitalpartner Ausschau gehalten, der über ausgeprägte Beratungskompetenz in Kombination mit Umsetzungsexpertise verfügt", sagt Dirk Thielker, Leiter Global Marketing der Viega Holding GmbH & Co., zur Agenturwahl. "Mit Syzygy haben wir diesen Partner gefunden. Die smarte Nutzung von digitalen Konzepten und Technologien wird auch im B2B-Bereich ein immer größerer Wettbewerbsfaktor. Hier wollen wir als Innovations- und Marktführer im Sanitärbereich durch digitale Lösungen neue Benchmarks setzen."

Die 1995 gegründete Syzygy-Gruppe beschäftigt an den Standorten Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zur Agenturgruppe gehören neben Syzygy und der Strategieberatung diffferent auch die Performance Marketingagentur Catbird Seat, das polnische Designstudio Ars Thanea sowie die auf Customer Experience spezialisierte Beratung Useeds°. Kunden sind u.a. Avis, die Commerzbank, Daimler, Miles & More, o2 und die Techniker Krankenkasse.