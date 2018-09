%%%Smarte Strategien für den Data-Dschungel %%%

Am Ende zählt allein die Wirkung – unter diesen Leitgedanken hat die Account Planning Group (APG) die Grow in diesem Jahr gestellt und in Workshops und prominent besetzten Panel-Diskussionen mit Inhalt und lebendigen Diskussionen gefüllt. Wie entwickelt man kreative Strategien in einer sich rasant verändernden Welt, fragte Chris McCarthy, Head of Creative Strategy von The Zoo, Google, gleich in der ersten Keynote des Tages – und gab damit einen ersten roten Faden vor, der sich durch das gesamte Programm zog. Für ein breites Spektrum an Input aus den unterschiedlichsten Disziplinen hatte die APG mit einem internationalen Line-up gesorgt. Als besonderen Gast begrüßte die APGD Paul Feldwick auf der Bühne, Planning-Legende und Autor des Buchs 'The Anatomy of Humbug'. "Es ist sehr wichtig, dass sich Strategen und Planner stets gegenseitig stimulieren und up-to-date halten", sagte der Brite. "Ich hoffe, dass die Gäste die hier erlangte Inspiration mit in ihre Agenturen nehmen." Davon überzeugt ist Maik Hofmann, Vorstands-Vorsitzender der APGD. Seine Bilanz der Grow 2018: "Neben den hochkarätigen Speakern war mein heutiges Highlight der offene und kollaborative Geist, der sich durch die Veranstaltung gezogen hat. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir sowohl mit unseren Gästen von Kundenseite als auch aus Wissenschaft und Lehre in Kontakt bleiben."