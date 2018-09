%%%Grow 2018: Strategen kultivieren den Data-Dschungel%%%



APGD-Vorstand Maik Hofmann freut sich über das wachsende Interesse an der Strategen-Konferenz: Mehr als 200 Teilnehmer zählte die Grow 2018 (Foto: Julia Schwendner)

Am Ende zählt allein die Wirkung – unter diesen Leitgedanken hat die Account Planning Group Deutschland (APGD) ihre Strategenkonferenz Grow in diesem Jahr gestellt. Prominente Referenten, Experten und mehr als 200 Teilnehmer füllten ihn in Workshops und Panel-Diskussionen mit Inhalt und lebendigen Diskussionen.

Breiteres Programm, neue Location: Das "Schmidtchen" auf der Hamburger Reeperbahn bot Platz für Workshops, Expo Lounge und natürlich die große Bühne (Alle Fotos: Julia Schwendner)

Wie entwickelt man kreative Strategien in einer sich rasant verändernden Welt, fragte Chris McCarthy, Head of Creative Strategy von The Zoo, Google, gleich in der ersten Keynote des Tages – und gab damit einen ersten roten Faden vor, der sich durch das gesamte Programm zog.

Chris McCarthy von Google (r.) präsentierte Best Cases für "Creative Strategy in a Changing World"



Für ein breites Spektrum an Input aus den unterschiedlichsten Disziplinen hatte die APG mit einem internationalen Line-up gesorgt - darunter Andy Childs, Agency Comms Planner von Facebook, Chase Buckle, Senior Trends Analyst bei GlobalWebIndex oder Jan Boehmer, Head of Digital & Data Science in der Agentur The & Partnership.

Als besonderen Gast begrüßte die APGD Paul Feldwick auf der Bühne, Planning-Legende und Autor des Buchs 'The Anatomy of Humbug'. Als Speaker führte er seine Zuhörer durch die Geschichte des Worts Impact. "Es ist sehr wichtig, dass sich Strategen und Planner stets gegenseitig stimulieren und up-to-date halten", sagte der Brite. "Ich hoffe, dass die Gäste die hier erlangte Inspiration mit in ihre Agenturen nehmen."

Paul Feldwick war 30 Jahre lang Mitglied der legendären Londoner Agentur BMP und gilt als Mitbegründer des Planning

Eines der zentralen Themen der Grow 2018 war Data Driven Strategy. Wie datenbasiertes Marketing in der Praxis umgesetzt werden kann, demonstrierten Experten aus Marktforschung und Datentechnologie wie z.B. Dörthe Peters von YouGov Deutschland, Markus Küppers von September Strategie & Forschung oder Mihaela Tantas von Ebiquity Germany. Das Themenspektrum war breit angelegt - von Brand Impact, Connected Data, Voice UI bis hin zum psycholgrafischen Targeting und biometrischen Verfahren, um nur ein paar Schlagworte zu nennen.

Die Stärke von Strategen stärken

Zugleich ging es bei der Grow 2018 auch um die Erwartungen, die in der Praxis an Strategie gestellt werden - und darum, wie Strategen mit den wachsenden Anforderungen umgehen können. Die APG-Vorstandsmitglieder Franzisca Tardy von Interone und Sven Grammes von Lagardère entwickelten mit Workshopteilnehmern effiziente Wege für die "Always-On-Strategy", Marian Keikavoussi zeigte im "Personal Impact"-Workshop Snack, wie man eigene Ressourcen erkennt und Sebastian Keitel gab den Grow-Besuchern neue Design-Thinking-Tools an die Hand.

Aber auch die Kundenseite kam zu Wort: Nina Rieke, Strategiechefin bei DDB, diskutierte auf der großen Bühne mit Marketingverantwortlichen aus der Industrie: Dagmar Janke von Beiersdorf, Christoph Hauser von Vodafone und Christine Wolburg von Mercedes-Benz unterstrichen, wie zentral strategischer Input für eine effiziente Kommunikation ist und plädierten für mehr Mut, auch eigen-initiativ neue Impulse zu liefern.

Über die Erwartungen an Strategen, Planner und Berater aus Marketeer-Perspektive diskutierte Nina Rieke, DDB, mit Dagmar Janke, Beiersdorf, Christoph Hauser, Vodafone, und Christine Wolburg, Mercedes-Benz



Letztendlich gehe es in der Strategie, so Maik Hofmann, Vorstandschef APG, aber trotz der Datenlast, mit der wir heute konfrontiert seien, stets um den Menschen, der sie einzuordnen wisse. "Daten sind erstmal nur Infos, die verstanden und interpretiert werden müssen. Es bedarf schlauer Köpfe mit übergreifendem Wissen, um daraus Erkenntnisse zu ziehen, die langfristige Wirkungen erzielen können."



Seine Bilanz der Grow 2018: "Neben den hochkarätigen Speakern war mein heutiges Highlight der offene und kollaborative Geist, der sich durch die Veranstaltung gezogen hat. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir sowohl mit unseren Gästen von Kundenseite als auch aus Wissenschaft und Lehre in Kontakt bleiben."

Viele Konferenzthemen werden in den kommenden Wochen mit Workshops und Seminaren bei der APGD vertieft. Mehr Informationen unter apgd.de