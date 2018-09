%%%Outdoor-Mode: PHD gewinnt Media-Etat der VF Corporation%%%

Die Omnicom-Tochter PHD hat sich den Media-Etat des Mode-Konzerns VF Corporations, Inhaber von Outdoor-Bekleidungs- und Schuh-Marken wie Timberland, North Face, EastPal, JanSport und Vans, für die Regionen Europa, den Mittleren Osten und Afrika (EMEA) gesichert. PHD übernimmt den Etat von Dentsu-Aegis-Tochter Vizeum, die den Account 2015 gewonnen hatte.







Anfang August 2018 hatte VF Corporation verkündet, ihre Jeans-Marken wie Lee und Wrangler in den Outlet-Bereich auszugliedern. 2017 hatte das Unternehmen einen Fünfjahresplan vorgestellt, in dem es unter Anderem seinen Fokus vermehrt auf den einen aktiven Lifestyle ausrichten möchte.







Laut Campaign investiert VF Corporations pro Jahr rund 33 Millionen Euro (30 Millionen Pfund) in die Media-Werbung in der Region EMEA. Weltweit investierte die US-Company 2017 rund 616 Millionen Euro (716 Millionen US-Dollar) in seine Werbe-Aktivitäten.